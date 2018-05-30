Cerro - Montevideo Wanderers karşılaşma önü

Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 1 maçında Cerro ile Montevideo Wanderers, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Cerro 8 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Montevideo Wanderers 6 puanda ve 5. sırada. Cerro, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Montevideo Wanderers, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 291 kodlu maçı oynayanlar; Cerro galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.00, Montevideo Wanderers galibiyet oranı 3.20.

Cerro son haftadaki Rampla Juniors FC müsabasında 1-2 yenildi.

Montevideo Wanderers ise Juventud maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Cerro, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Montevideo Wanderers, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Montevideo Wanderers 5 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.