Cerro Porteno - Club Guarani maçı ne zaman?

Paraguay Profesyonel Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Cerro Porteno, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Club Guarani takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:00. Maç öncesi Cerro Porteno 38 puanla 2. sırada, Club Guarani 22 puanla 8. sırada bulunuyor. Cerro Porteno, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Club Guarani, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 443. İddaa'da Cerro Porteno kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Club Guarani kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Cerro Porteno son haftadaki Rubio Nu müsabasında 0-3 kazandı.

Club Guarani ise Sportivo Luqueno karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Cerro Porteno, evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 6 gol yedi.

Club Guarani ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Club Guarani, 10 gol atarken 15 gol yedi.