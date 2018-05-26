Cerro Porteno - General Diaz maçı rakamları

Paraguay Profesyonel Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Cerro Porteno, 27 Mayıs 2018 Pazar günü General Diaz takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:30. Cerro Porteno 34 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken General Diaz 21 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Cerro Porteno, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. General Diaz, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 340 kodlu maçı oynayanlar; Cerro Porteno galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, General Diaz galibiyet oranı 4.50.

Cerro Porteno son hafta oynanan Rubio Nu maçında 0-3 kazandı.

General Diaz, Nacional Asuncion karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Cerro Porteno, 19 gol attı ve 5 gol yedi.

General Diaz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. General Diaz, 11 gol atarken 16 gol yedi.