Cerro Porteno - Olimpia maçı heyecanı

Paraguay Profesyonel Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Cerro Porteno, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Olimpia takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 23:00. Cerro Porteno 28 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Olimpia 40 puanda ve 1. sırada. Cerro Porteno, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Olimpia son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 369 kodlu maçı oynayanlar; Cerro Porteno galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Olimpia galibiyet oranı 0.00.

Cerro Porteno önceki hafta Rubio Nu mücadelesinde 0-3 kazandı.

Olimpia ise Sportivo Trinidense maçında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Cerro Porteno, 18 gol attı ve 5 gol yedi.

Olimpia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Olimpia, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.