Cerro - Racing Club Montevideo sahaya çıkıyor

Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 1 heyecanı devam ediyor. Cerro, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Racing Club Montevideo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Cerro 12 puanla 2. sırada, Racing Club Montevideo 9 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Cerro, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Racing Club Montevideo, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 490 kodlu maçı oynayanlar; Cerro galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Racing Club Montevideo galibiyet oranı 0.00.

Cerro son haftadaki Nacional Montevideo müsabasında 0-2 yenildi.

Racing Club Montevideo, CA River Plate karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Cerro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Cerro, kendi sahasında 5 gol attı, 4 gol yedi.

Racing Club Montevideo, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Racing Club Montevideo 1 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.