Gaziantep'te ormanlık alanda cesedi parçalanmış halde bulunan ve sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen şahsın kimliği jandarmanın yaptığı detaylı araştırma sonucunda belirlendi. Şahsın kıyafetlerinin barkod numarasından kimliği belirleyen ekipler, şahsın telefon kayıtlarından ise katil zanlısına ulaştı.
İHA'nın haberine göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Esenler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 ay önce parçalanmış bir erkek cesedi bulunmuştu. Yabani hayvanlar tarafından parçalandığı belirlenen ve kimliği bilinmeyen şahsın, cesedin bulunmasından bir kaç ay önce sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü ve bulunduğu yere bırakıldığı tespit edildi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsın kimliğini tespit etmek için yoğun çalışma başlattı.
Bulanan şahsın cenazesi yapılan otopsinin ardından kimlik tespiti için DNA testine gönderildi. Testin ardından kimliğin belirlenmesi ve yakınlarına teslim edilebilmesi için Yeşilkent Mezarlığı morgunda bekletildi. Yakınlarına teslim edebilmek için 15 gündür bekletilen cenazenin sahipleneni çıkmaması üzerine Yeşilkent Mezarlığı'nda bulunan Kimsesizler mezarına defnedildi.
200 KİŞİ BELİRLENDİ
Olay yerinde ve çevrede yapılan incelemelerden netice alamayan jandarma ekipleri, diğer taraftan da şahsın üzerindeki kıyafetlerden birinin barkod numarasına yoğunlaştı. Yoğun istihbarati ve teknik çalışmalarla belirlenen numaradan kıyafetin satıldığı yeri belirleyen ekipler, aynı kıyafetten alan 200 kişi belirlendi. Aynı kıyafetten alanlar ile ilgili çalışma yürüten ekipler, tespit ettikleri isimleri kayıp şahıs listeleri ile karşılaştırdı.
Barkod numarasından yola çıkan ekipler, Yüksekova'da yaşayan, evli ve 4 çocuk babası olan 44 yaşındaki Adem Kameri ismine ulaştı. Ekipler Adem Kameri'nin ailesi ile iletişimi geçerken aile ise cesedi teşhis etti. Yapılan DNA testinin ardından bulunan cesedin Adem Karemi'ye ait olduğu tespit edildi.
MEZARI YENİDEN AÇILDI
Ailenin fotoğraflardan teşhis ettiği ve Gaziantep Kimsesizler Mezarlığı'nda gömülü olan Adem Kameri'nin mezarı açılarak, ailesine teslim edildi. Gaziantep'ten Yüksekova'ya nakil edilen cenaze, Kadıköy (Kadyan) köyü mezarlığına defnedildi.
Bu kez cinayeti aydınlatmak için yoğun çalışma başlatan jandarma ekipleri, bir taraftan Adem Kameri'nin telefon kayıtlarını incelerken diğer taraftan da yakınlarının ifadelerine başvurdu. Ekipler, sıkça görüşülen bir telefon numarasını takibe alan ekipler, bu telefon numarasının Hakkari Barosu avukatlarından N. Ç.'ye ait olduğunu belirledi. Telefon sinyallerinden Adem Kameri'nin olay günü öncesinde avukat N. Ç ile sık sık birlikte olduğunu belirleyen ekipler, Adem Kameri'nin kaybolmadan önce de en son Avukat N.Ç ile görüştüğünü tespit etti. Yapılan araştırmalar ve teknik çalışmalar neticesinde ekip,düzenledikleri operasyon ile avukat N.Ç'yi Hatay'da yakalayarak gözaltına aldı.
KAYIP UYUŞTURUCU İDDİASI
Avukat N.Ç ile öldürülen Adem Kameri'nin yaklaşık 70 kilogram kayıp olduğu ileri sürülen uyuşturucu nedeniyle tartıştıkları ve bu tartışmanın ardından Adem Kameri'nin öldürdüğü ileri sürüldü. Gözaltına alınan N.Ç, Hatay'dan İslahiye ilçesine getirildi. Sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen N.Ç'nin iddiaları kabul etmediği öğrenildi.
Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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