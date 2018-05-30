Erzurum'da topuk kanı alınmadığı için ortaya çıkan bebek cinayetinde, baba 48 yaşındaki Harun Şimşek ile anne 22 yaşındaki Dilara Kübra Arslan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
DHA'nın haberine göre özel bir şirkette işçi olarak çalışan Harun Şimşek, kızının arkadaşı Dilara Kübra Arslan ile sevgili oldu. İlişkiden hamile kalan ve bol kıyafetler giyerek bunu ailesinden saklayan Dilara Kübra Arslan, 7 Ocak 2016 tarihinde, Horasan Devlet Hastanesi'nde, bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Doğumla birlikte bu ilişkiyi Dilara Kübra Arslan'nın annesi de öğrendi. Doğumun haber verilmesi üzerine hastaneye gelen Harun Şimşek, iddiaya göre sevgilisi Dilara Kübra Arslan'nın dünyaya getirdiği bebeği eşine baktırabileceğini söyleyerek, anneden aldı. Bebekten 'topuk kanı' alınmaması ve gerekli aşıların yapılmaması üzerine hastane görevlileri, Harun Şimşek'nin resmi nikahlı eşi N.Ş.'nin Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki evine gitti. N.Ş.'nin böyle bir bebek dünyaya getirmediğini söylemesi üzerine hemşireler, baba Harun Şimşek'i aradı. Harun Şimşek, hemşirelerle görüşmeyip, kaçamak cevaplar verince sağlık görevlileri, bu kez anne Dilara Kübra Arslan'nın Horasan'daki evine gitti. Dilara Kübra Arslan'nın bebekten haberi olmadığını iddia etmesi üzerine Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
BABA, ÖNCE 'CESEDİ GÖMDÜM' DEDİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Harun Şimşek, bebeği Kars Çocuk Esirgeme Kurumu'na götürürken yolda öldüğünü fark ettiğini, kendisinin de yoldaki nalburdan kazma ve kürek alıp, bebeği kıyafetleriyle Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyü yakınlarında toprağa gömdüğünü ileri sürdü. Harun Şimşek'nin tarifi üzerine olay yeri inceleme ekipleri, bölgede araştırma yaptı ancak şüphelinin gösterdiği yerde kazılan çukurda bebeğin cesedi bulunamadı. Harun Şimşek, 23 Mayıs 2016 tarihinde tutuklanarak, cezaevine konuldu.
SEVGİLİSİ VE ANNESİNİ SUÇLADI
Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarglanan Harun Şimşek, bu kez suçlamaları kabul etmedi. Dilara Kübra Arslan ve annesi Gülen Arslan'ı suçlayan Harun Şimşek, sevdiğini ele vermemek için suçu üstlendiğini iddia etti. Şikayetçi sıfatı ile dinlenen Dilara Kübra Arslan ve annesi Gülen Arslan hakkında da soruşturma başlatıldı.
'MONTU KAPATARAK BOĞDU'
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilara Kübra Arslan, Harun Şimşek ile suçu birlikte işlediği iddiasıyla 20 Aralık 2017'de tutuklanırken, annesi Gülen Arslan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dilara Kübra Arslan ve annesi hakkında açılan dava Harun Şimşek'nin dosyası ile birleştirildi. Geçen celselerde görülen duruşmada Arslan, bebeğini Harun Şimşek'in montunu üzerine kapatarak boğduğunu öne sürdü.
BABANIN AĞLADIĞI YERDE CESET BULUNAMADI
Sarıkamış Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Harun Şimşek'nin yaşadığı Balabantaş köyündeki ormanlık alanda zaman zaman gidip ağladığı ortaya çıktı. Bu bilginin mahkemeye ulaşması üzerine heyet, arama kurtarmalarda kullanılan dedektör köpeklerle babanın ağladığı su deposu ve altındaki ormanlık alanda arama yaptırma kararı aldı. Yazılan müzekkere sonucu jandarma ekipleri, bölgede arama yaptı. Özel eğitimli köpekle yapılan aramada, bebek cesedine rastlanmadı.
'BİR ANNE ÇOCUĞUNA ZARAR VERMEZ'
1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında sanıklar suçlamaları yine kabul etmedi. Bebeğini öldürecek olsa bunu doğmadan düşürebileceğini savunan anne Dilara Kübra Arslan, "Bir anne asla çocuğuna zarar vermez. Ben suçsuzum çocuğumu öldürmedim" dedi. Dilara Kübra Arslan'ın yalan söylediğini iddia eden Harun Şimşek ise "Benim 4 çocuğum daha var. Çalışan kimse yok çok mağdur oldular. Önce Allah'a sonra yüce mahkamenizin adaletine güveniyorum" diye konuştu.
İYİ HAL İNDİRİMİ VERİLMEDİ
Harun Şimşek'in avukatı Fahrettin Özer de dosyada en önemli delil olan cesedin hala bulunamadığına dikkat çekti. Avukat Özer, müvekkilinin suçsuz olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, cesedin bulunamamasına rağmen Harun Şimşek ve Dilara Kübra Arslan'ın fikir birliği yaparak bebeklerini öldürdüklerine kanaat getirerek ikisini ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Heyet, iki sanık için de iyi hal indirimi uygulamadı. Aynı suçtan yargılanan Gülen Arslan ise beraat etti. Karara tepki gösteren Dilara Kübra Arslan, ağlayarak Harun Şimşek'e beddua etti. Bu cezayı haketmediğini belirten Arslan, "Allah senin cezanı versin, pislik. Muradına erdin mi?" dedi.
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