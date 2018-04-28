Cesena - Frosinone düellosu

İtalya Serie B maçında Cesena ile Frosinone, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. Cesena 39 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Frosinone 62 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Cesena, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Frosinone, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 276. İddaa'da Cesena kazanır 3.00, berabere biter 2.90, Frosinone kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Cesena önceki hafta Hellas Verona mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Frosinone ise Pro Vercelli karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Cesena, 31 gol attı ve 25 gol yedi.

Frosinone, dış sahada 5 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Frosinone 22 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.