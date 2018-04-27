Cesena - Frosinone düellosu

İtalya Serie B maçında Cesena ile Frosinone, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. 39 puanlı Cesena 20. sırada bulunuyor, Frosinone 62 puana sahip ve 4. sırada. Cesena, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Frosinone, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 276 kodlu maçı oynayanlar; Cesena galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 2.90, Frosinone galibiyet oranı 1.90. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Cesena önceki hafta Hellas Verona mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Frosinone ise Pro Vercelli maçında 2-1 kazandı.

Cesena, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Cesena, kendi sahasında 31 gol attı, 25 gol yedi.

Frosinone ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Frosinone, 22 gol atarken 21 gol yedi.