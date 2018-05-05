Cesena - Parma maçı rakamları

İtalya Serie B maçında Cesena ile Parma, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. 43 puanlı Cesena 16. sırada bulunuyor, Parma 66 puana sahip ve 2. sırada. Cesena, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Parma, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 517. İddaa'da Cesena kazanır 2.90, berabere biter 2.90, Parma kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Cesena önceki hafta Hellas Verona mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Parma ise Inter maçında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Cesena, 32 gol attı ve 25 gol yedi.

Parma, dış sahada 8 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Parma 20 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.