Gaziantep'e hayvan otlatmak için gittikleri meradaki su kuyusunda cenazeleri bulunan iki çobanın otopsisi tamamlanarak ailesine teslim edildi. Büyük acı yaşayan 2 arkadaşın anneleri, yavrularından geriye kalan kıyafetlerine sarılarak, feryat etti.

İHA'nın haberine göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Dostallı Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Kaya ve Berat Taş isimli iki arkadaş okuldan çıktıktan sonra kendilerine ait büyükbaş hayvanları otlatmak için meraya götürdü. Akşam saatlerinde hayvanların köye dönmesine rağmen çocukların eve gelmemesi üzerine aileleri aramaya çıktı. Aileler köylülerle birlikte merada su için açılan çukuru kontrol ettiklerinde her iki çocuğun de elbisesini buldu. Olayın jandarmaya haber verilmesi üzerine Gaziantep Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına ait dalgıçlar tarafından yapılan aramada 2 çocuğun cansız bedeni kuyudan çıkarılarak, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Cenazeler otopsinin tamamlanmasının ardından Dostallı Mahallesi'nde defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. Adlı Tıp Kurumu'nun önünde bekleyen çocukların aileleri ise büyük acı yaşadı. Sinir krizi ve baygınlık geçiren yakınları, diğer yakınları tarafından güçlükle zapt edildi. Çoban arkadaşların büyük acı yaşayan yakınlarından biri ise eline aldığı ayakkabı ile Adli tTp Kurumu önünde bekleyen aracın kaportası ve camına vurdu.

KIYAFETLERİNİ KOKLADILAR

Berat Taş'ın annesi Şengül ile Yusuf'un annesi Nurgül Kaya'da sinir krizleri geçirdi. Çocuklarına ait pantolon ve terliklerini görevlilerden alan anneler, kıyafetlere sarılarak feryat etti. Yavrularından geriye kalan kıyafetleri bir an bile bırakmayan acılı anneler, zaman zaman ise bu eşyalara sarılıp, kokladı.

Tek kız kardeşi bulunan Berat Taş ve iki kız kardeşi olan Yusuf Kaya'nın cenazeleri defin edilmek üzere Dostallı Mahallesi'ne götürüldü.

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