Arslan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Tarafından Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen Türk Sivil Havacılık Akademisi'nin açılışı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 34 milyon havayolu yolcu sayısını aradan geçen 15-16 yılda 200 milyonlara ulaştırdığını söyledi.
Bunların yanı sıra İzmir'de Çeşme Alaçatı Havalimanını yapacaklarını aktaran Arslan, şu bilgileri verdi:
"Genel havacılığa hizmet verecek Çeşme Alaçatı'da bir havalimanı inşa edeceğiz. daha önce ihale süreci başladı. Birçok firma teklif verdi. 5 firma bugün teklif verdi. Arkadaşlarımız çalışmalarını yaptı, incelemelerini bitirdi. Terminal Yapı firması Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesini kazanan firma olarak belirlendi. 2 yıl boyunca inşa süresi artı 25 yıl boyunca işletecek. 18 milyon 900 bin avroluk yatırım yapacak ve buna karşılık 25 yıl işletecek. İşletme modeli ise diğer yap-işlet-devret projelerinden farklı olarak 25 yıl boyunca işletirken cirosunun yüzde 20,20'sini idare olarak bize verecek."
Arslan, havalimanı inşaatının temelinin kısa sürede atılacağını, havalimanının 2020'de genel havacılığa hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekledi.
Arslan, aktif olarak hizmet veren 55 havalimanının yanı sıra Rize-Artvin Havalimanı, Çukurova Havalimanı, Yozgat Havalimanı, Karaman Havalimanı, ve Gümüşhane-Bayburt Havalimanının inşaatının devam ettiğini bildirdi.
İstanbul Yeni Havalimanı gibi bir aktarma merkezini ülke içerisinde bölgesel hizmet verecek havalimanları ile desteklemek gerektiğini dile getiren Arslan, ülkenin her yerine yolcuları ulaştıracak aktarma merkezlerine ihtiyaçları olduğunu aktardı.
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