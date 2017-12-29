Akşam saatlerinde meydana gelen ve henüz nedeni belli olmayan iki patlamadan sonra, saat 11.30 sıralarında da, Alaçatı Marina'da yat yangını çıktı.

İHA'nın hbaerine göre; Alaçatı Marina'da bağlı olan bir teknede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesine rağmen diğer yatlara da sıçradı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürerken, yangından etkilenen yat sayısının 6 olduğu öğrenildi.

Korkutan yat yangını ile ilgili soruşturma başlatılırken, kundaklama ihtimali üzerinde de durulduğu bildiriliyor.

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