Çeşme'de sahte içki baskını

İzmir'in Çeşme ilçesinde sahte içki üretimi yapan tesise baskın düzenleyen jandarma, 40 bin şişe bandrolsüz şarap ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet İnmez'in haberine göre, Çeşme ilçesinde bazı kişilerin sahte içki ürettiğini ve eğlence merkezlerinde sattığı yönünde istihbarat alan jandarma ekipleri, Ovacık Mahallesi'nde bir ev görünümündeki tesisi takibe aldı. Tesis çevresinde günlerce takip yapan ekipler, içki kokuları geldiğini belirledi. Hakim kararıyla tesise baskın düzenleyen jandarma, mahzen kısmında varillerin arkasına gizlenmiş bandrolsüz 40 bin şişe şarap buldu. Jandarma kaçak içkilerin yaz boyunca eğlence merkezlerine satıldığını tespit etti. A.G. ile H.G. gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

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