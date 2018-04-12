Dubai'ye giden Yağmur Sarıoğlu, tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Bu kez 1 km uzunluğunda ve 170 metre yüksekliğindeki parkurda zipline yapan Yağmur Sarıoğlu, heyecan dolu anların videosunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

İşte o anlar: