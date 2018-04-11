Süper Lig’de teknik direktör kemal Özdeş yönetiminde topladığı puanlarla üst sıraları zorlamaya başlayan Kasımpaşa’da skor yükünü çeken isimler kadar savunmada yer alan oyuncular da bu başarıda büyük rol oynadı. Paşa, Göztepe’nin ardından Bursa maçını da gol yemeden noktalarken, Lacivert-Beyazlılar’ın deneyimli ismi Veysel Sarı sergilediği futbolla alkış topladı. Bu sezon stoper başta olmak üzere defansın her yerinde başarılı bir görüntü çizen Sarı, zorlu karşılaşmanın ilk yarısında Moussa Sow’la kafa kafaya çarpışsa da buna rağmen oyuna devam etti. Ardından ikinci 45’te bu kez röveşataya kalkan Senegalli forvetin ayağı kafasına gelen Veysel, acı içinde yerde yığıldı. Fakat bu sert darbeye rağmen takımını yine yalnız bırakmayan özverili isim, 90 dakika boyunca Kenneth Omeruo ile birlikte tüm hava toplarını topladı. Bursa, bu maçta yaptığı 49 ortanın 2’sinde isabet sağlarken, cesurca oynayan ve galibiyetin gizli kahramanı olan Veysel’i hocası özel olarak tebrik etti.

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