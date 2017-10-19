Çetenin son kurbanı Şakrak çifti!

Son dönemde sosyal medya hackerları, ünlülerin kâbusu haline geldi. Ünlü isimlerin internet hesaplarını ele geçiren çete, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalandı. Polisler, çoğu ünlü, 50 kişinin hesabını ‘Fishing’ (olta) yöntemiyle ele geçirerek, tehdit ve şantajla para isteyen siber çeteyi, 2 ayrı operasyonla çökertti. Yaşları 18 - 22 arasında olan siber çetenin lüks ve şaşalı yaşamı, polisin dikkatini çekti. Siber polisi, çete üyelerinin evlerine sabah saat 05.00 sıralarında Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla hızla girdi.



ÇETEDEN ŞİKÂYETÇİ OLDULAR!



Polisin girdiğini fark edemeyen bir siber çete üyesinin, Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak’ın hesabı üzerinde oynadıkları öğrenildi. Bu gelişme üzerine ünlü çift, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gelerek çeteden şikâyetçi oldu.



5 BİN KİŞİNİN HESABINI ÇETE YÖNETİYOR



Yürütülen soruşturmada, çete üyelerinin Erdal Özyağcilar, Gamze Özçelik, Tamer Karadağlı gibi isimlerinin de aralarında bulunduğu 5 bin kişinin hesabını ele geçirdiği öğrenildi.

TEHDİTLE PARA İSTİYORLAR



Tehdit ve şantajla para isteyen siber çetenin 28 üyesi, karakoldaki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ünlü çift, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gelerek çeteden şikâyetçi oldu. (Akşam)







ceyda düvenci

bülent şakrak