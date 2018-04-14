Çetin Altay ve Gökhan Yıkılkan, HT Magazin'den Arif Hür'ün sorularını yanıtladı.



'Oflu Hoca’ filminin üçüncü serisi ‘Oflu Hoca Trakya’da’ cuma günü vizyona girdi. Biz de filmin başrolleri Çetin Altay ve Gökhan Yıkılkan ile keyifli bir sohbete imza attık.



HT Magazin’e samimi açıklamalarda bulunan ikiliyle, beyazperdede seyirciyi nelerin beklediğini, sinema sektörünü ve sosyal medya fenomenlerini kendilerine rakip olarak görüp görmediklerini konuştuk...



'Oflu Hoca Trakya’da dün beyazperdede yerini aldı. İlk iki filme kıyasla izleyiciyi neler bekliyor?



Çetin Altay: ‘Oflu Hoca’nın diğer serilerini Karadeniz’de çekmiştik. Bu filmi, Lüleburgaz’da çekerek ters köşe yaptık. Lüleburgaz ile Of arasında gidip gelen hikâyemizde iki farklı karakteri canlandırdım. Benim için farklı bir deneyim oldu.



Gökhan Yıkılkan: ‘Oflu Hoca’nın diğer serilerinde başka projelerim olduğu için yer alamamıştım. Bu film, başta Çetin Altay olmak üzere diğer ekiple tanışmak için güzel bir fırsat oldu benim için. Sağ olsun Çetin Altay da işini bilen bir adam, frekansımız daha ilk günden tuttu. Canlandırdığım Üzeyir karakteriyle sazın bir teline ben de vurabildiysem ne mutlu bana.



İlk iki filme gösterilen ilginin bu filme de gösterileceğini düşünüyor musunuz?



Ç.A.: Evet düşünüyorum. Bu filmin kahkaha dozu ve karakterlerin renkliliği diğerlerine nazaran bir tık daha yüksek oldu. Karadeniz mizahı ile Trakya mizahını da ince eleyip sık dokuyarak birleştirdik. Filmde, Doğanspor Futbol Kulübü başkanı olarak Trakya’da oyuncu arıyorum. Bu süreç komik sahnelerden oluşuyor. Ana hikâyenin yanı sıra yan hikâyenin de sinema salonlarında sempati yaratıp kulaktan kulağa yayılacağını düşünüyorum. Filmimizin mesaj verme kaygısı yok. Sadece insanlar gülsün diye bu filmi yaptık.



G.Y.: Çetin’in dediği gibi kulaktan kulağa yayılacak bir film yaptık. Bu film, senaryosunu okurken bile beni güldürdü. Ben de Hayati karakteriyle Çetin’in askerlik arkadaşını canlandırıyorum ve çok komik sahneler ortaya çıktı.



‘GÜLMEYİ İHMAL EDİYORUZ’



Film çekimleri nedeniyle birçok şehirde zaman geçirdiniz. Türk insanının karakteristik özelliklerini nasıl yorumlarsınız?



Ç.A.: Çok duygusal, merhametli bir toplumuz. Tek olumsuz yanımız günümüz insanlarının tahammülsüz oluşu olsa gerek!



G.Y.: Uzun yıllar ‘Bi Zahmet’ adlı televizyon programında 5000’i aşkın vatandaş ile iletişim kurdum. Gözlemim şu ki, insanların sinirlerini bozmama rağmen çoğu olumsuz tepki vermiyordu.



Toplum olarak gülmeyi ihmal ettiğimizi düşünüyor musunuz?



Ç.A.: Maalesef biraz öyle. Bu hayatta insanı en çok rahatlatan şeydir gülmek. Hem yan etkisi de yok. Gülmek, yan etkisi olmayan yatıştırıcı bir ilaçtır, unutmayalım.



G.Y.: İnsanoğlunun hayatta sadece mutlu olma amacı var. Bunu da ıskalamamalı. Gülmek aynı zamanda çok iyi bir tedavi yöntemi, gülerek kanseri bile yenebilirsiniz.

‘Ekranda komedi gitmiyor’

Sizleri dram projesinde görür müyüz?



Ç.A.: Göreceksiniz umarım. Televizyonda dram yapacağım, sinemada ise komediye devam edeceğim. Çünkü ekranda komedi gitmiyor.



G.Y.: Komediyle daha çok kişiye ulaşıyorsunuz. Dram filmini seyirci kolay kolay izlemiyor. O yüzden komediye devam edeceğim.

‘Takipçi sayısı kriter olmamalı’

Sosyal medya fenomenleri sinemada kendilerine yer bulmayı başarıyor. Bu durum size neler hissettiriyor?



Ç.A.: İnternet çağında olduğumuz için buna şaşırmıyorum. Ama insanlara dokunabilmek gerek. Takipçi sayısının kriter olması hiç iyi olmadı.

Nasıl yani?



Ç.A.: Yapımcılar, oyuncuları CV’ye bakarak değil, takipçi sayısına bakarak seçiyor. Takipçi sayısı kriter olmamalı. Bir milyon takipçisi olan birinin iyi oyuncu olduğu anlamı çıkmaz.



Siz internet fenomenlerine yer vermeyi düşünür müsünüz?



Ç.A.: Arkadaşlarım filmde internet fenomenleri de olsun diyor ama nasıl olsun ya, o işler öyle kolay değil ki. Onları sinemada oynatırsan filmin de 2 milyon gişe yapar algısı var, çok yanlış bu.



‘Sinemada mecburi istikamet var’

Müzik sektöründe tekelleşme olduğu tartışmaları gündemde. Sinemada durum nasıl?



Ç.A.: Mesela benim hiçbir filmim bugüne kadar 800 salonda vizyona girmedi. Bir filmimde bu gerçekleşsin siz o zaman görün! Sinemaya gittiğinde aynı filmlerin afişini görürsen başka filme gider misin? Algıdır bu. Biraz mecburi istikamet var!



G.Y.: Çektiğiniz filmin muazzam kalitede olmasından ziyade kaç kişiye ulaştırabildiğinizdir önemli olan. Mesela ‘Ölümlü Dünya’ filmini çok komik buldum ama istediğini alamadı. Çünkü az salonda gösterildi.

Oflu Hoca Trakya’da’ filminde, Çetin Altay ve Gökhan Yıkılkan’ın yanı sıra Bahtiyar Engin, Ececan Gümeci, Gülhan Tekin ve Buket Dereoğlu gibi isimler yer alıyor.