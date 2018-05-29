HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, iftar saatini beklerken köpeğini parka çıkardığını söyleyen oyuncu, “Son dönemde pomeranian’lar çok popüler. Petshop’larda 20 bin TL’ye kadar satılıyor ancak ben Tayland’dan getirttim. Orada piyasa değeri 1500-2000 TL arasında. Arkadaşım sağ olsun hediye etti” dedi.

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