Çetin Civata ihracat şampiyonu oldu

Hali hazırda 35 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, Çelik İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği 2016 yılı ‘Bağlantı Elemanları’ ihracatı ödül töreninde birinci oldu. Üretiminin yüzde 40’ını Avrupa ülkelerine ihraç eden Çetin Civata, Avrupa dışındaki ihracat pazarlarını da radarına aldı.



Çetin Civata Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, Türk ekonomisinin istikrarlı büyümesinde cari açığın büyük önem arz ettiğini ifade ederek, "“Dış ticaret açığımızın kapanması için ülke olarak çok çalışmalıyız. Bu açığın kapanması, ihracattan geçiyor. Sürekli üreten ve ürettiğinin önemli bir bölümünü ihraç eden bir yapımız var.

Günde ortalama 20 milyon adet cıvata, vida ve bağlantı elemanları üretiyoruz. Üretimimizin yüzde 40’ını Avrupa’ya ihraç ediyoruz. Ürünlerimiz otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve inşaat sektöründe kullanılıyor. Avrupa’da en fazla ihracatı Almanya’ya gerçekleştiriyoruz. Avrupa pazarındaki payımızı artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asya’daki gelişmekte olan Türki Cumhuriyetler de hedef pazarlarımız arasında” diye konuştu.

700 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR



2010 yılında Malatya’ya da fabrika yatırımı yaptıklarını belirten Mustafa Tecdelioğlu, “OSB içinde cıvata, somun, vida fabrikası kurduk, 2011’de hizmete açtık. 25 bin metrekare kapalı alanımız, 300 kişilik istihdamımız var. Orada somun da üretiyoruz. Toplamda sanayi tarafımızda 700 kişi çalışıyor. Şu anda Malatya’da ve İstanbul’da Avcılar, İkitelli ve Çatalca’da olmak üzere toplam 4 fabrikamız var” dedi.