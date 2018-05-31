Türkiye’nin köklü mobilya üreticilerinden Çetmen Mobilya, satış ağını yaygınlaştırmak ve kapasitesini artırmak amacıyla önemli bir yatırım atağı başlattı. Toplamda 200 milyon TL’nin üzerinde yatırım ile şirket yeni nesil bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni fabrikasının 2020 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Aynı zamanda Çetmen Mobilya, 2023 yılı itibarıyla 250’den fazla mağazada hizmet vererek Türkiye’deki satış ağını güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye’de akla gelen ilk üç mobilya markasından biri olmak için çalıştıklarını belirten Çetmen Mobilya Genel Müdürü Merve Çetmen; “Büyüyen ve gelişen Türkiye'ye yakışır şekilde, biz de markamızı yeni yatırımlarla güçlendirme kararı aldık. Yenilikçi ürünler geliştirmek ve üretmek için 160.000 m2’lik alan içerisinde 120.000 m2 kapalı, 40.000 m2 açık alana sahip yeni fabrikamız 2020 yılında faaliyete geçecek. Bir diğer önemli hedefimiz de mağazalarımızı Türkiye genelinde yaygınlaştırmak olacak. 2023 yılında 250’yi aşkın mağazamız ile müşterilerimize hizmet sunmayı planlıyoruz. Bu kapsamda Ankara, İstanbul ve Bursa illeri öncelikli olmak üzere, kendi mağaza yatırımlarımızın yanı sıra ‘franchise’ ile de satış ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Böylece bir yandan sektörümüzün ve ülke ekonomimizin gelişiminde önemli bir rol üstleneceğiz bir yandan da müşterilerimize en iyiyi sunmaya odaklanacağız. Nihai hedefimiz ise sektörün en güçlü ilk üç markasından biri olmak. Köklü geçmişimiz, deneyimli ekibimiz, üretim kabiliyetimiz ve yatırım gücümüz ile bu hedefe hızla ulaşacağımıza eminim” dedi.

Çetmen Mobilya, yaklaşık 1.300 kişilik profesyonel ekibiyle, Türkiye genelinde toplam 49 mağaza ve 80.000 metrekareyi aşan satış alanında hizmet veriyor. Modern, güncel, kullanışlı ve fonksiyonel ürünleri ile tanınan marka, yakaladığı yüksek müşteri memnuniyeti ile de başarısını kanıtlamış durumda.