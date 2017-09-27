Kaliforniya Üniversitesi tarafından ceviz tüketimi konusunda şimdiye kadar yapılan en geniş çaplı araştırma sonucuna göre; günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor.

Kaliforniya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Lenore Arab önderliğinde ceviz tüketimi konusunda şimdiye kadar yapılan en geniş çaplı araştırmayı yayımladı. Sonuçlara göre, ceviz tüketimi hafıza, konsantrasyon ve bilgi işleme hızı testleri dahil olmak üzere bilişsel fonksiyon testlerinde performansı artırabiliyor. Bilişsel fonksiyon, yaş, cinsiyet ve etnik kökene bakılmaksızın ceviz tüketen her yetişkinde yükseliyor.

NÜFUS YAŞLANDIKÇA BİLİŞSEL HASTALIKLAR ARTIYOR

Nüfus yaşlandıkça, Alzheimer ve demans (bunama) gibi hafızayı etkileyen koşullar daha fazla endişe kaynağı olacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2012'de yayımladığı bir makaleye göre, dünya genelinde her yıl tahmini 7.7 milyon kişi demans hastası oluyor. Dünya genelinde demansla hayatını sürdüren kişilerin sayısının ise 35.6 milyon olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'deise, 65 yaş üzerindeki nüfusun oranının yüzde 8 olduğu düşünüldüğünde, 400 bin kişinin Alzheimer hastalığından muzdarip olduğu tahmin ediliyor. Bu rakamın 2030 yılı itibariyle ikiye çıkacağı ve 2050 yılından üç katından daha fazla olacağı öngörülüyor.

Araştırmalarda, cevizde bilişsel fonksiyonun korunmasına katkıda bulunabilecek çeşitli olası aktif bileşenler bulunuyor. Bunlar arasında, cevizin yüksek antioksidan içeriği (3.7 mmol/ons),7 farklı mineral ve vitaminlerin bileşimi ile birlikte cevizin beyin ve kalp üzerinde faydaları bulunan bitki esaslı omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) kaynağını önemli miktarda (2.5 gram/ ons) içermesi yer alıyor.

CEVİZ KONUSUNDA EN GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın, ceviz alımı ve bilişsel fonksiyona ilişkin ilk geniş çaplı analiz olmakla birlikte farklı Ulusal Sağlık ve Beslenme Değerlendirme (National Health and Nutrition Examination) (NHANES) anketlerinden elde edilen tüm bilişsel verileri içeren tek çalışma olduğu kaydedilirken, Dr. Arab ve eş araştırmacı Dr. Alfonso Ang, daha fazla ceviz tüketen katılımcıların altı bilişsel testten oluşan seride anlamlı ölçüde daha iyi performans sergilediklerini tespit etti.

abd

Kaliforniya