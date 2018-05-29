Baklava tarifi adım adım okuduğunuzda kolay gelebilir ama pratik yapmadan başarıyı garanti edemezsiniz. Baklava yufkasının ince açılması en önemli noktadır. Sonra cevizin lezzeti ve şerbeti doğru zamanda tatlı ile buluşturmak da önemlidir. Aslında baklava yapımı baştan sona emek ister. Peki en lezzetli cevizli baklava nasıl yapılır? İştah kabartan baklavanın 1 dilimi kaç kaloridir? İşte el açması cevizli baklava tarifi..

1 DİLİM BAKLAVA KAÇ KALORİDİR?

Şeker hastasıysanız ya da kilo kontrolü sağlamaya çalışıyorsanız baklavayı olabildiğince az yemelisiniz. Çünkü sadece bir dilimi 456 kaloridir...

BAKLAVA TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta,

2 yemek kaşığı sirke,

Yarım su bardağı bardağı su,

Yarım çay bardağı sıvı yağ,

Yarım çay kaşığı tuz,

1 çay bardağı süt,

1 paket kabartma tozu,

Aldığı kadar un.

1 su bardağı nişasta (Hamuru aşmak için)

2 su bardağı ceviz içi

300 gram tereyağı

Şerbeti için;

4 su bardağı toz şeker,

4 su bardağı su,

Bir dilim limon.

Nasıl yapılır?

Derin bir kapta yumurta, sirke, su, süt, sıvıyağ,kabartma tozu gbi tüm hamur malzemesini karıştırıp, yoğurun. Kulak memesi kıvamında elde ettiğiniz hamurunuzu 20 dakika dinlenmeye bırakın. Dinlenen hamurdan eşit büyüklükte 40 bezeye bölünür. Bezelerin altına üstüne nişasta serpilir ve merdane yardımı ile küçük yufkalar halinde açılıp üst üste konur. 10'ar yufkalı katlar yapmalısınız ve aralarına bolca nişasta serpmelisiniz. 10 katlı ilk grup, merdane yardımı ile tepsi büyüklüğünde açılır ve tepsiye yerleştirilir. Ardından ikinci grup hamur da aynı ölçüde açılır ve tepsideki hamurun üzerine serilir ve üzerine bolca ceviz serpilir. Kalan 10 ar katlı 2 grup hamurda aynı şekilde açılarak tepsiye yerleştirilir ve arzu edilen şekilde kesilir.

300 gram tereyağı ocakta eritilip dilimlenmiş baklava hamurunun üzerine dökülür. Önceden ısıtılmış 160° fırında, ağır ağır pişiriliryaklaşık 1,5 saat pişirilir. Pişirilen tatlı fırından alınır ve iyice soğuması için oda ısısında bekletilir. Bu sırada şerbet hazırlanır. Tencerede şeker su ve limon kaynatılır. Kaynayan şerbet ılımaya bırakılır. Soğuk tatlının üzerine ılık şerbet dökülür ve şerbetini çekmesi için 2 saat kadar bekletilir. Bu 2 saatin sonunda baklava tüm şerbeti çekmiş olmalı. Afiyet olsun...

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