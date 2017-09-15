Cevizlibağ'da para taşıyan motosikletli kuryeye silahlı saldırı

Cevizlibağ istikametinde ilerleyen para taşıyan motosikletli kuryeye bir minibüs içerisinde ateş açıldı. Saldırıda yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken saldırganlar kayıplara karıştı. Para çantasının ise saldırganlar tarafından alınamadığı kaydedildi.

İHA'nın haberine göre olay Zeytinburnu Merter Kavşağı'nda Cevizlibağ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir döviz bürosuna çalışan motosikletli kurye içerisinde yaklaşık 100 bin dolar bulunan para çantasını taşıdığı sırada bir minibüs içerisinde ateş açıldı. Yanında bir kişi daha bulunan motosikletli kurye saldırıda yaralanırken arkadaşı ise olayı yara almadan atlattı.

SALDIRGANLAR KAYIPLARA KARIŞTI

Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kuryeyi hastaneye kaldırdı. Olayın ardından saldırganlar kayıplara minibüsle kayıplara karıştı. Olay yerinde bulunan ve içerisinde yaklaşık 100 bin dolar çantayı polis korumaya aldı. Olayın soygun amaçlı mı yoksa başka bir amaçla mı gerçekleştiği konusu araştırılırken polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.