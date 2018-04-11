ABD menşeili Çevre Çalışma Grubu'nun yaptığı açıklamaya göre; çilek bir kez daha kirli yiyecekler listesinin başında yer aldı.

Kar amacı gütmeyen Çevre Çalışma Grubu, sebze ve meyvelerdeki pestisitleri yani istenmeyen böcek, küf, kemirgenleri öldüren çok çeşitli kimyasalları inceliyor. Buna göre de 2004 yılından beri her yıl kirli yiyecekler listesini "Kirli Düzine" başlığı altında açıklıyor.

LİSTENİN BAŞINI ÇİLEK ÇEKİYOR

Ispanak, "Kirli Düzine" listesinin ikinci sırasında yer alıyor. Kirlilik sırasına göre; çilekten sonra ıspanak geliyor. Onları takip eden sebze ve meyveler ise nektarin, elma, üzüm, şeftali, kiraz, armut, domates, kereviz, patates ve tatlı biber.

CNN International'da yer alan habere göre; bu gıdaların her biri test edildi ve ürünlerde pestisit kalıntıları olduğu gözlemlendi. Test edilen organik olmayan ürün örneklerinin yaklaşık yüzde 70'inde kontaminasyon (bulaşma) tespit edildi.

ABD Tarım Bakanlığı ile Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapılan testlerin sonuçları, 38 bin 800'den fazla organik olmayan numuneye dayandırıldı. Çevresel Çalışma Grubu da, numunelerde bulunan ortalama böcek ilacı sayısı ve bulunan pestisitlerin ortalama miktarının da dahil olduğu altı kontaminasyon ölçümüne baktı.

ACI BİBER SEVENLERE KÖTÜ HABER!

Yayımlanan raporda, bir adet çilekte 20 pestisit bulunduğu kaydedildi. Çilek, ıspanak, şeftali, nektarin, kiraz ve elmaların yüzde 98'inden fazlasının en az bir pestisit kalıntısı taşıdığı tespit edildi. Ayrıca ıspanakta diğer ürünlere göre 1,8 kat daha fazla pestisit kalıntısına rastlandı.

14 yıldır bu çalışmaları yapan Çevre Çalışma Grubu, "Kirli Düzine" listesine bir madde daha ekleyerek, listeyi 13 ürüne çıkardı. Buna göre 13'üncü suçlu acı biber. Acı biberin de kontaminasyona uğradığını kaydeden uzmanlar, sık sık acı biber tüketenlerin organik ürün tercih etmesi gerektiği konusunda uyardı.