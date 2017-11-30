Çevreci Ali Ulvi ile Aysin Büyüknohutçu'nun katil zanlısının eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi

Antalya'nın Finike ilçesinde Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde öldürülen Ali Ulvi ile Aysin Büyüknohutçu'nun katil zanlısı Ali Yamuç'un eşi Fatma Yamuç, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanacak.

DHA'nın haberine göre, Finike'de taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin, 9 Mayıs Salı günü Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde öldürülmesiyle ilgili aynı bölgede oturan Ali Yamuç, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sorgusunda suçunu itiraf eden Yamuç, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Elmalı Cezaevi'ne konuldu. Ali Yamuç, bir süre önce nakledildiği Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde 20 Eylül sabahı ölü bulundu.

"BU İŞİN BU ŞEKİLDE KAPANMAYACAĞINI BİLİYORUZ, ARKASINDAKİ DAHA DERİN GÜÇLERİN ARAŞTIRILMASINA DEVAM EDECEĞİZ"

Çevreci çift cinayetiyle ilgili 15 sayfalık iddianame, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ali Ulvi ile Aysin Büyüknohutçu çiftinin 3 kızının şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede, katil zanlısı Ali Yamuç'un eşi Fatma Yamuç tek şüpheli olarak gösterildi.

'Kasten öldürme', 'birden fazla kişiye karşı gece vakti konutta silahla yağma' suçlamalarının yöneltildiği iddianamede, Fatma Yamuç için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

İlk duruşmanın, 11 Ocak 2018 tarihinde görüleceğini belirten çevreci çiftin kızı Emine Büyüknohutçu, iddianame doğrultusunda 'katil denilen adamın eşi'nin yargılanacağını söyledi.

Cinayetle ilgili azmettirici olup olmadığı yönündeki şüphelerin sorulduğu Büyüknohutçu, "Ailesi olarak net bir şey söyleyemiyoruz ama bu işin bu şekilde kapanmayacağını biliyoruz. Arkasındaki daha derin güçlerin araştırılmasına devam edeceğiz" dedi.

İDDİANAMEDE NE VAR?

İddianamede, tutuklandıktan sonra cezaevinde intihar eden katil zanlısı Ali Yamuç ve eşi Fatma Yamuç'un 10 yıldır uyuşturucu madde bağımlısı olduğunun adli tıp raporlarıyla ortaya konulduğu, veda mektupları ve ifadeleri göz önüne alarak kasten öldürme olayını azmettiren kişi ya da kişiler olmadığı kaydedildi.

"YENİ BİR SÜREÇ BAŞLADI"

Emine Büyüknohutçu, Times ve The Guardian gibi dünyaca ünlü medya kuruluşu ve gazetecilerin de davayı takip edeceklerini kaydetti.

Antalya Barosu'nun davaya müdahil olmak istediğini belirten Büyüknohutçu, Türkiye'den çok sayıda çevre örgütünün de yine davayı yakından takip etmek istediklerini bildirdiklerini anlattı.

Sürecin bıçak sırtında devam ettiği ve çok hassas noktalar bulunduğunu belirten Emine Büyüknohutçu, dava sürecinin başlamasıyla çok farklı bir sürecin başladığını dile getirdi.

Büyüknohutçu, "Aile olarak tüm hukuki süreci çok yakından takip ettik. İddianamenin kabulü ve duruşma gününün verilmesi sonrasında ise bizim için çok farklı bir süreç başladı. Artık anne ve babamın tüm sevenleriyle yola devam edeceğiz" diye konuştu.

Duruşmaları sivil toplum kuruluşları ile birlikte takip edeceklerini kaydeden Emine Büyüknohutçu, "Daha önce yaptığım açıklamada 'Çevre nöbeti artık bende' demiştim. Artık bu görev sadece bana değil, tüm çevre savunucularına mal oldu. O yüzden de korkmadan, yılmadan birlikte mücadele edeceğiz. Adaletin sağlanıp sağlanmayacağını ise yargılama sonunda göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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