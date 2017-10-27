Ankara’da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösterecek olan ‘Atık Tanımlama ve Teşhis Laboratuvarı’, çevre düşmanı işletmeleri tespit etmek üzere hayata geçirildi. Atık Tanımlama Sistemi ile çevreye bırakılan atıkta bulunan madde ya da maddelerin, internet üzerinden uluslararası 540 değişik bilgi bankasında yer alan 1 milyonu aşkın tanımlanmış madde ile karşılaştırılacağı öğrenildi. Bir başka ifadeyle, kimyevi maddenin kullanıldığı alanlar tespit edilip daha önce numune alınan ve şüpheli durumundaki işletme ile atığın içerdiği madde arasında eşleme yapılacak.

Gazete Habertürk'ten Neslihan Can'ın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaynakları, bu sistemin, güvenilir yazılım altyapısı ile yanlış sonuç verme olasılığını sıfıra indirdiğini söyledi. Laboratuvarda kurulan sistemin, ayrı cihazlar halinde dünyada değişik laboratuvarlarda bulunduğu, ancak tek bir sistem olarak dünya üzerinde hiçbir laboratuvarda bulunmadığı belirtildi.

İKİ YÖNLÜ FAYDA

Atık Tanımlama ve Numune Analiz sistemleriyle atıklarını denizlere ve sahillere bırakan gemiler ve akarsuları kirleten fabrikalar hızlı bir şekilde tespit edilecek. Çevreye zarar veren gemilere ve fabrikalara gerekli uyarılar yapılacak, yaptırım uygulanacak.

Çevreye bırakılan sahipsiz ve türü bilinmeyen atıkların içeriği, toksisite ve ekotoksisite adı verilen deneylere gerek kalmadan tespit edilebilecek. Zehirli atıkların türünün hızla belirlenebilmesi, gerekli tedbirlerin daha çabuk alınmasına ve halk sağlığını tehdit eden etkenlerin kısa sürede ortadan kaldırılmasına olanak sağlayacak.

Yapılacak araştırmada yanlış sonuç çıkma olasılığının olmadığı belirtildi

ZEHİRLİ VARİLLER TEHLİKE SAÇIYOR

Deniz ortasında atık boşaltan gemiler ve sanayi atıklarının akarsulara karışmasına göz yuman işletmelerin tespit edilmesinde güçlük yaşanıyor. Vatandaşların ihbarıyla karasularında denetim yapan deniz uçakları tarafından suçüstü yapılan gemilere ceza kesiliyor. Suçüstü yapılamayanlar ise kirlettiklerini inkâr ediyor.

Yılda 5 milyon ton tehlikeli atık üretilen Türkiye’de, özellikle küçük sanayi tesisleri, maliyetleri bahane ederek atıklarını doğaya bırakıyor. Bazı işletmeler kimyasal madde kalıntıları bulunan varilleri toprağa gömüyor. Varillerin gömüldüğü bölgede, akarsu ve toprağa karışan kimyasal atıklar, zehirlenme vakalarının yaşanmasına neden oluyor.

Gömülü variller çoğunlukla hafriyat çalışmaları sırasında açığa çıkıyor. 2006 yılında İstanbul Tuzla’da toprağa gömülü halde yüzlerce zehirli varil bulunmuş, varildeki atıkların kanserojen madde içerdiği belirlenmişti. Atık Tanımlama ve Teşhis Laboratuvarı’nda, bu şekilde toprağa gömülü bulunan varillerin sorumluları da tespit edilebilecek.

Atık Tanımlama ve Teşhis Laboratuvarı’nda araştırılacak olan numune, 540 bilgi bankasında yer alan 1 milyonu aşkın tanımlanmış madde ile karşılaştırılacak