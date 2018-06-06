Ceyda Ateş-Buğra Toplusoy çifti, Turgut Toplusoy ile aralarındaki buzları eritti

Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy’un aşk mücadelesi karşılık buldu. 5 yıl önce kendisini veto eden Turgut Toplusoy’un kalbini kazanan güzel oyuncu, önceki gün kayınpederinin sahibi olduğu markanın gönüllü modelliğini yaptı