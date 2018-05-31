AK Parti Mardin Milletvekili, İzmir Birinci Bölge üçüncü sıra milletvekili adayı ve TBMM’nin tek kadın meclis idare amiri olan Ceyda Bölünmez Çankırı, seçim çalışmalarına başladı. Ev ve iş yeri ziyaretleri, kahvehane ve mahalle toplantıları ile seçmenle buluşan Bölünmez, sahura kadar geziyor.

HT Egeli'de yer alan habere göre, Konak İşçiler Mahallesi’nde çocukları pamuk şekeri ile sevindiren Çankırı, özellikle kadının istihdama katılımı için hayata geçirdiği projelerden söz etti. Mardin’de ev kadınlarının istihdamı için hazırlayıp, uyguladığı ve başarılı sonuç aldığı “Topraktan tabağa” projesini anlatan Çankırı, şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük yerel tohum projesi kapsamında toprağın korunması, yerel tohumların bulunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması, yerel ürünlerle geleneksel gıda üretimi ve iyi tarım destekleme faaliyetleri için Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri’ni kurduk. Projenin diğer bir hedefi de yerel ve Suriyeli mülteci kadın çiftçilerin toplumsal entegrasyonu ve istihdamına olumlu katkıda bulunmak.”

ÖRNEK OLDU

Proje kapsamında kadınlara mesleki ve işbaşı eğitimi verdiklerini belirten Çankırı, “Bu proje ile Mezopotamya’nın bilinen en eski atalık durum buğdayı tohumu ‘Sorgül’ tohumluk olarak, Mardin Ovası’nda ekildi, iyi tarım uygulamaları ve geleneksel üretim teknikleri ile üretimi yapıldı. Büyük bir hipermarket zinciri ile anlaştık. Kadınlarımızın ürünleri için satış garantisi aldık. 300 kadın çiftçi bundan yararlandı. Bu tarım modelini İzmir’in yerel özelliklerini ve ürün yapısını göz önünde bulundurarak burada da uygulayacağım” ifadesini kullandı.

KALKINMA HEDEFİ

Evli ve iki çocuk annesi olan Çankırı, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın kadınla gerçekleşeceğini savunarak kadın istihdamını artıracak politikalar izleneceğini vurguladı.

"KENTİ ÇOK İYİ TANIYORUM"

İzmir’i bilen biri olduğunu vurgulayan Ceyda Bölünmez Çankırı, üreten kadının mikro kredilerle destekleneceğini, kadın emeğinin değerlendirileceğini anlattı. Kadınlara kendi işyerlerini kurabilmeleri için verilen desteğin artırılacağını ifade eden Bölünmez, kadınlardan büyük düşünmelerini istedi.





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