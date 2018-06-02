AK Parti Mardin milletvekili ve İzmir milletvekili adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Torbalı’da seçim çalışması yaptı. Seçim bürosunda teşkilat mensupları ile buluşan Çankırı, kadınların yoğunlukta olduğu partililere “Ev ev, kapı kapı gezip davamızı anlatmalıyız” diye seslendi. AK Parti’ye olan desteğini artırmak için özellikle Doğu ve Güneydoğu kökenli hemşerilerinden destek isteyen AK Parti İzmir milletvekili adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, birlik ve beraberliğin kalkınmanın temeli olduğunu dile getirdi.

GEÇİT YOK

HT Egeli'de yer alan habere göre Çankırı, “Memleketimizin her köşesinde devletimiz hizmetlerini sürdürüyor. Hizmeti engelleyenlere yokluktan, çaresizlikten nemalananlara geçit yok” dedi.

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