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41 yaşındaki oyuncu, dün eşiyle romantik pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Düvenci, paylaşımına, "Çünkü nefes her şeydir. Ve sen benim aldığım en güzel nefessin. Her yeni günde derin derin soluyorum seni. Ömürlüğüm, şükür" notunu düştü.