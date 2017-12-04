Ceyhan Nehri'ndeki balık ölümlerine savcılık soruşturması

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden geçen Ceyhan Nehri'ndeki balık ölümleri nedeniyle cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma açıldı.



Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Elbistan'daki basın yayın organları ile çeşitli internet haber sitelerinde, "Ceyhan Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşandığına" ilişkin haberler yayımlandığı anımsatıldı.



Konunun hassasiyetle takip edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Son günlerde ilçemizde bulunan Ceyhan Nehri'ndeki suyun renginde değişiklik meydana geldiği ve akabinde bazı balık ölümlerine rastlanıldığı yönünde gerek yerel gerekse de ulusal basında yer alan haberlerle ilgili olarak, cumhuriyet başsavcılığımız tarafından gerekli soruşturma işlemlerine başlamış olup, delillerin toplanması amacıyla Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir. Olaya ilişkin soruşturma ve inceleme tüm yönleriyle ve titiz bir şekilde Elbistan Kaymakamlığı ile koordineli olarak yürütülmektedir."



Balık ölümlerinin ardından Ceyhan Nehri'nin bazı noktalarından alınan su ve balık örneklerinin analize gönderildiği öğrenildi.

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