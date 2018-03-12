Ceylan Çapa, yeni sevgisiyle tüm kuralları yıktı! İkili, mekâna arka kapıdan girip önden çıktı. Yolda direksiyona geçen sosyetik güzel, kırmızı ışıkta geçip ters yola girdi.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Ok yaydan çıktı! Burak Özçivit, Engin Öztürk, Serkan Uçar ve Alp Özcan’la aradığı mutluluğu bulamayan Ceylan Çapa yeni bir aşka yelken açtı. Yaklaşık bir aydır genç işadamı Yalçın Ok’la birlikte olduğu ortaya çıkan sosyetik güzel, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Karaköy’deki bir mekana gelen çift, görüntü vermemek için mekâna arka kapıdan girdi.

ÇAPA CİPİ ÇALIŞTIRAMADI

Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen sevgililer, 06.30’da ön kapıdan çıktı. Çapa cipe binip yüzünü gizlerken direksiyona geçen Ok gaza basıp uzaklaştı. 500 metre ileride şoför koltuğuna sosyetik güzel geçti. Bir süre cipi çalıştıramayan Çapa’ya sevgilisi yardım etti. Sosyetik güzel, muhabirleri atlatmak için kırmızı ışıkta geçip ters yola girerek gözden kayboldu.

Ters yola giren ve trafiğin kilitlenmesine sebep olan Ceylan Çapa, sürücülerin tepkisini çekti.