Ergenekon davasında 8 yıl hapis yatan Erhan Timuroğlu, 28 Şubat gecesi İstanbul Ataşehir’deki ailesinin evinde 24 yaşındaki kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu uykudan uyandırıp başından vurarak öldürdü. Kayıplara karışan katil zanlısı abi, tam 260 gün sonra Sancaktepe’deki bir rezidansta yakalandı.

HARAÇ İSTEDİ

Arkadaşlarının söylediği “Kız kardeşine ve iş ortağına sahip çık” sözleri ve ortağı Bekir T.’nin Ceylan’a gönderdiği 10 bin TL nedeniyle cinayeti işlediğini iddia eden Timuroğlu, firardayken iki olaya karışmıştı. Ataşehir’de oto galerisi bulunan M.İ.’den 200 bin TL haraç istemiş, alamayınca da işyeri ve evini kurşun yağmuruna tutmuştu. Bu olaydan sonra 14 Haziran günü, Bekir T.’nin işyerine adamlarıyla silahlı saldırı düzenlemişti.

Ancak Timuroğlu’nun polisten köşe bucak kaçtığı 260 günde karıştığı olayların bunlarla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. İddiaya göre Bekir T. ile ticaret yapan Ertan K.’nın işyeri, Gürcistan plakalı bir araçtan kurşun yağmuruna tutuldu ve işyeri sahibi dizlerinden vuruldu. Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olayla ilgili polise ifade veren Ertan K., saldırıdan bir gün önce Erhan Timuroğlu’nun internet üzerinden kendisini aradığını ve “Sana ceza kestim” diyerek tehdit ettiğini öne sürdü. Timuroğlu’nun eski ortağı Bekir T. ile arkadaş olduğunu ve ticaret yaptığını belirten Ertan K. “Saldırıyı Timuroğlu’nun en yakın adamı Medeni D.’nin yaptığını” söyledi ve şikâyetçi oldu. Bu olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.

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