Kayserili M.K., komşusu Meryem Ç.’nin kızına düğününde çeyrek altın taktı. Ç. Ailesi Trabzon’a taşındı, Aradan 7 yıl geçti. M.K., Meyrem Ç.’ye mektup gönderdi: “Oğlum 38 yaşına geldi ama evlenmiyor. Meryem Hanım, sizin kıza takmış olduğumuz çeyrek altını iade ederseniz memnun olurum.”



Çok konuşulan haberin ardından M.K., “Ben de komşumun takısını 8 yıl sonra iade etmiştim. Bunda ters bir şey var mı?” dedi.





Şimdi de mektup tartışmasının kilit ismi, ‘evlenmeyen oğul’ Hayrullah K. Habertürk’e konuştu.



‘KAYSERİLİLERİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜLER’



Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre, annesinin yazdığı mektuptan haberi olmadığını söyleyen Hayrullah K., mektubun ortaya çıkmasının kendisini hayli mağdur ettiğini söyledi:



“İstesem 100 kere evlenmiştim. Şeklim şemalim yerinde, üniversite mezunuyum. Yurtiçi ve yurtdışından çok evlilik teklifi de aldım. Ama kafama göre birini bulamadığım için evlenmedim. Şimdi öyle bir duruma geldik ki sanki ben erkek değilim algısı oluşturuldu.” “Bu aileyle uzun zamandır zaten görüşmüyorduk” diyen Hayrullah K., şöyle devam etti:



“Bir takının geri istenmesini tüm dünyaya duyurdular. Paraya pula ihtiyacımız yok. Kendilerine yazılan özel bir mektubu ifşa ettiler. Bizi küçük düşürdüler. Haberin çıkmasının ardından yapılan yorumlar, çok çirkin ve aşağılayıcı. Kayserililere de ağır hakaretler yapıldı. Olayın bu duruma gelmesine neden olan kişilerle mahkemede hesaplaşacağız.”

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