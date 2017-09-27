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Dün 150 lira sınırına yükselen gram altın, bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 147,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,41 artarak 148 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 243 lira, Cumhuriyet altını da 992 liradan satılıyor.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 27.09.2017 Çeyrek altın fiyatı 243 liradan alıcı buluyor

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