Çeyrek altın fiyatları bugün kaç lira

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 153,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 152,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 251 lira, Cumhuriyet altını da 1.023 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda güçlü seyreden dolardan negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.273,1 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yaklaşık 7 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 2,43'e çıkması ve dolar endeksinin de yükseliş eğilimini sürdürüyor olmasının, altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini vurguladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz artırımına gideceği beklentilerinin artmasının, doları olumlu yönde desteklediğini söyleyen Memiş, "Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.270 dolar seviyesi destek, 1.277 dolar seviyesi ise direnç konumunda. Jeopolitik risk algısının artması durumunda ise altının ons fiyatı 1.295 dolar seviyesini test edebilir." ifadelerini kullandı.

Memiş, altının gram fiyatının ise dolar kurundan almış olduğu destekle yükselişini sürdürdüğünü ifade ederek, dolar kurunun hareketlerinin yurt içi piyasalarda altının gram fiyatına yön verdiğini bildirdi.

Bugün İngiltere'de büyüme ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'dan önce açıklaması beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı ile ilgili haber ve açıklamaların da piyasaların gündeminde olduğunu aktardı.

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