Çeyrek altın fiyatları ne kadar? (29.11.2017)

Dün, dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle tüm zamanların zirve seviyesi olan 165,3 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,48 değer kazancıyla 164,9 liradan tamamladı.
Gram altın, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 164,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 270, Cumhuriyet altını 1.103 liradan satılıyor.
Artan jeopolitik risklerin etkisiyle güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kazancıyla 1.295,9 liradan alıcı buluyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, dün dolar kurunda yaşanan yükselişlerin altının gram fiyatını desteklediğini söyledi.
Dolar kurlarındaki yükselişlerin devam etmesi halinde altını gram fiyatında yeni zirvelerin görülebileceğine dikkati çeken Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 163 liranın destek, tarihi zirvesi olan 165,3 liranın ise direnç konumuna geldiğini belirtti.
Memiş, Kuzey Kore'nin füze denemesi sonrasında jeopolitik risklerin artığını ve altının ons fiyatının 1.300 doları test ettiğini bildirdi.
Altının ons fiyatının 1.292-1.302 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesinin beklendiğini söyleyen Memiş, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme verileri ile ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'in sunumunun takip edileceğini dile getirdi.
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