Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün yüzde 0,92 azalışla 183,50 liradan tamamlamıştı. Bugün gram altın ne kadar olacak merak ediliyor. Düğün sezonun açılmasıyla beraber çeyrek altına olan talepte arttı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 305 liradan alıcısını buluyor.
Altının ons fiyatı ise; küresel piyasalarda değer kazanan doların etkisiyle dün düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, 1.288,75 dolarla bu yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla bugüne yükselişle başlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre 0,4 artışla 1.295,30 dolardan işlem görüyor.İşte güncel altın fiyatları...
ALTININ KİLOGRAMI GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 183 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, 16 işlemde 42 milyon 416 bin 58,63 liralık ve 38 işlemde 41 milyon 893 bin 909,53 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 61 bin 675,10 liralık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Kaloti Jewellery International Kıy. Mad., İstanbul Altın Rafinerisi, Halkbank, Rona Döviz ve Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,88 değer kaybetti.
GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?
AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar varlıklarında yaşanan yükselişin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini kaydetti.
Memiş dün, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin Temmuz 2011'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin, altının ons fiyatı üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, "Altının ons fiyatı 1.300 doların altında kalıcılık sağlarsa düşüşler 1.285 dolar seviyesine kadar devam edebilir." dedi.
Yurt içi piyasalarda dün altının gram fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü anımsatan Memiş şunları kaydetti:
"Dolar varlıklarının güçlenmesi, yurt içinde dolar kurunda agresif yükselişlerin sürmesine neden oldu. TL’de yaşanan değer kayıpları, gün geçtikçe altının gram fiyatında destek seviyelerinin de yükselmesine neden oluyor. Küresel piyasalarda altın değer kaybederken Türkiye’de değer kazanmaya devam ediyor. Bugün altının gram fiyatının 184,7-187,7 lira aralığında dalgalanmasını bekliyorum."
ÇEYREK ALTIN GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
GRAM ALTIN 183,47 TL'den alınıp 183,60 Tl'den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN 293,56 TL'den alınıp 300,19 Tl'den satılıyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ALTIN/ONS ($) 1.291,37 dolardan alınıp 1.291,60 dolara satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI
1.212,00
1.224,00
%-1,29
YARIM ALTIN
585,28
600,38
%0,00
ZİYNET ALTINI
1.174,22
1.197,09
%0,00
ATA ALTIN
1.210,92
1.241,16
%0,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI
104,58
104,65
%0,00
18 AYAR BİLEZİK GRAMI
133,93
134,03
%0,00
22 AYAR BİLEZİK GRAMI
167,33
167,45
%0,00
İKİBUÇUK ALTIN
2.935,55
2.981,71
%0,00
BEŞLİ ALTIN
5.852,76
5.967,10
%0,00
GREMSE ALTIN
2.935,55
3.001,91
%0,00
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