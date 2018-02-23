Denizli'de bir kadın, gittiği restoranda çeyrek altın ödülü için yarım saatte 151 adet çöp et şiş yedi. İş yerinin zaman zaman düzenlediği çöp şiş yeme rekor denemesine adını yazdıran kadın, yemeğin sonunda çeyrek atını kaptı. Kadın müşteri, söz verdiği miktarı söylenen sürede bitirdiği için yediği yemeğin ücretini de ödemedi.
Kentte Mehmet Kaya'ya ait restoranda geçtiğimiz yıl bir erkek müşterinin 'ben 190 çöp şiş yerim' iddiasıyla başlayan gelenek ilginç görüntülere sahne oluyor. Restoran yönetimi, söz verdiği miktarı yiyebilen müşteriyi çeyrek altınla ödüllendirirken, sözünde duramayan ise yediği yemeğin faturasını ödeyerek restorandan ayrılıyor.
Restoranın son müşterisi 'ben 151 çöp şiş yiyebilirim' diyen Elif İşeri isimli kadın oldu. İşeri'nin 151 çöp şişi yeme anı ise Kaya tarafından başından sonuna kadar cep telefonu ile kayıt altına alındı. İşeri'nin oturduğu masaya salata, ayran, lavaş ekmek ve içerisinde onlarca çöp et şişin olduğu tabak getirildi. İşeri tabaktaki çöp et şişleri önce lavaş ile dürüm yaparak yemeğe başladı. Sonra bunun zor ve zaman aldığını görünce çöp et şişleri kopardığı bir parça lavaş ekmek ile önünde servis tabağına çıkarıp önce çatal sonrasında ise kaşık ile yemeğe başladı. İlk tabağı bitiren İşeri'nin önüne daha sonra ikinci çöp et şiş dolu bir başka tabak getirildi. İşeri ilk tabakta olduğu gibi ikinci tabakta da tıpkı aynı taktikle etleri yemeğe başladı. İşeri et şişleri yerken arada bir salata, acı biber yiyip ayran ve sudan da içmeyi ihmal etmedi. Bazı müşterilerin ise İşeri'yi şaşkın gözlerle izlemesi de dikkatlerden kaçmadı.
Rekor denemesinin sonuna doğru İşeri bir ara ayağı kalkıp yürüyerek ağzındaki lokmaları bitirmeye çalışırken bu arada çalışanlar sürenin dolmasına yakın geri sayım yaptı. İşeri, belirtilen süreden 10 saniye geç sürede 151 adet çöp şişi yedi.
ŞAKANIN SONUNDA ÇEYREK ALTIN VERİLDİ
İşyeri sahibi Kaya ise İşeri'ye şaka yaparak geç bitirdiği için çeyrek altını veremeyeceğini ancak rekordan dolayı 220 TL tutan yemek parasını da almayacağını söyledi. Buna hüzünlendiği gözlenen İşeri'ye şaka yaptığını söyleyen Kaya çalışanlara İşeri'ye çeyrek altını yakasına takma talimatı verdi. Bunun üzerine bir anda yüzü gülen İşeri'ye ödülü alkışlar arasında verildi. İşeriye daha sonra da maden suyu ve çay ikram edildi. İşeri'nin rekor denemesini sosyal medya hesabına yükleyen Kaya'nın paylaşımı yüzlerce yorum aldı.
REKOR DENEMESİ VE ÇEYREK ALTIN ÖDÜLÜ BİR MÜŞTERİ İLE GİRİLEN İDDİA İLE BAŞLAMIŞ
İşyeri sahibi Mehmet Kaya, çöp et şiş yeme rekor denemesinin işletme tarafından geçen yıl restorana gelen bir müşteri ile girilen '190 çöp et şiş yiyebilirim' iddiası üzerinde başladığını ve bunun sosyal medyada büyük ilgi görmesinin ardından zaman zaman bu tür etkinlikleri gerçekleştirdiğini ifade etti. Sosyal medyada rekor ve ödül duyurusunu gören ve kendine güvenen müşterilerin restorana geldiğini kaydeden Kaya, İşeri'den bir süre önce bir başka kadın müşterinin 150 çöp et şiş yediğini, İşeri'nin de ben 151 tane yerim diyerek işyerlerine geldiğini ve önceki rekoru kırarak çeyrek altını almaya hak kazandığını dile getirdi. Kaya ayrıca sosyal medyadan İşeri'nin yeni rekorunu duyurduklarını ve yeni rekorların kırılması için müşterileri beklediklerini de sözlerine ekledi. Kaya rekor denemesinde başarılı olan müşterilerden yemek ücretinin de alınmadığını sözlerini ekledi.
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