CEZ Nymburk-Beşiktaş Sompo Japan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

FIBA Şampiyonlar Ligi D grubu'nda mücadele eden CEZ Nymburk ve Beşiktaş Sompo Japan bu akşam karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde maçı bekleyen binlerce taraftar, maçın hangi kanalda yayınlandığını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, CEZ Nymburk - Beşiktaş Sompo Japan maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Beşiktaş Sompo Japan, bu sezonki Avrupa defterini de mağlubiyetle açsa da, son 2 maçını kazanarak moral buldu. D Grubu'nda Avellino'ya mağlup olan Kara Kartal, Oostende ve Gora'yı yenerek seriye başladı. Siyah-beyazlılar gruptaki 4'üncü maçında bugün saat 20.30'da CEZ Nymburk'a konuk olacak.Cez Nymburk - Beşiktaş Sompo Japan maçının hangi kanalda yayınlanacağı belirtilmedi.
CEZ Nymburk'un oynadığı son 5 maçta 514 sayı atarken, potasında 348 sayı görmüştür.
Beşiktaş Sompo Japan oynadığı son 5 maçta 389 sayı atarken, potasında 356 sayı görmüştür.
|Oyuncu
|Dak.
|Sayı
|Rbd
|Ast
|Eugene Lawrence
|31,3
|13,0
|4,0
|6,3
|Petr Benda
|29,7
|11,7
|3,3
|0,7
|Quincy Diqqs
|23,0
|10,7
|4,3
|2,7
|Vojtech Hruban
|22,7
|6,3
|3,0
|1,0
|Pavel Pumprla
|20,3
|5,0
|5,7
|1,7
|Kendrick Ray
|17,7
|11,3
|4,3
|2,3
|Jaromir Bohacik
|16,7
|7,0
|2,0
|0,0
|Martin Kriz
|14,3
|8,0
|4,7
|1,3
|Boris Barac
|11,3
|4,0
|1,3
|0,0
|Tomas Vyoral
|10,0
|6,0
|1,7
|1,0
|Martin Peterka
|8,5
|4,0
|2,5
|1,0
|Hunter Mickelson
|2,5
|1,5
|0,5
|0,0
|Oyuncu
|Dak.
|Sayı
|Rbd
|Ast
|Kyle Weems
|31,0
|12,0
|7,0
|3,0
|D.J. Strawberry
|30,7
|10,3
|4,0
|5,3
|Jon Diebler
|29,7
|18,7
|1,3
|3,0
|Kenan Sipahi
|21,0
|5,3
|2,3
|1,7
|Erkan Veyseloğlu
|19,3
|2,3
|2,3
|2,0
|Ryan Boatright
|18,0
|10,0
|3,0
|6,0
|Auqusto Lima
|17,7
|6,7
|6,3
|0,3
|Sertaç Şanlı
|15,3
|9,0
|3,3
|0,0
|Can Maxim Mutaf
|9,0
|3,0
|2,3
|0,3
|Samet Geyik
|7,7
|2,3
|1,3
|0,3
|Muratcan Güler
|6,0
|0,0
|0,5
|0,0
|Ömer Utku Al
|3,5
|1,5
|0,5
|0,5
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