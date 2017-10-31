CEZ Nymburk-Beşiktaş Sompo Japan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

FIBA Şampiyonlar Ligi D grubu'nda mücadele eden CEZ Nymburk ve Beşiktaş Sompo Japan bu akşam karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde maçı bekleyen binlerce taraftar, maçın hangi kanalda yayınlandığını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, CEZ Nymburk - Beşiktaş Sompo Japan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

CEZ NYMBURK - BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Beşiktaş Sompo Japan, bu sezonki Avrupa defterini de mağlubiyetle açsa da, son 2 maçını kazanarak moral buldu. D Grubu'nda Avellino'ya mağlup olan Kara Kartal, Oostende ve Gora'yı yenerek seriye başladı. Siyah-beyazlılar gruptaki 4'üncü maçında bugün saat 20.30'da CEZ Nymburk'a konuk olacak.Cez Nymburk - Beşiktaş Sompo Japan maçının hangi kanalda yayınlanacağı belirtilmedi.

CEZ Nymburk'un oynadığı son 5 maçta 514 sayı atarken, potasında 348 sayı görmüştür.

Beşiktaş Sompo Japan oynadığı son 5 maçta 389 sayı atarken, potasında 356 sayı görmüştür.

CEZ Nymburk - Oyuncu İstatistikleri

Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast Eugene Lawrence 31,3 13,0 4,0 6,3 Petr Benda 29,7 11,7 3,3 0,7 Quincy Diqqs 23,0 10,7 4,3 2,7 Vojtech Hruban 22,7 6,3 3,0 1,0 Pavel Pumprla 20,3 5,0 5,7 1,7 Kendrick Ray 17,7 11,3 4,3 2,3 Jaromir Bohacik 16,7 7,0 2,0 0,0 Martin Kriz 14,3 8,0 4,7 1,3 Boris Barac 11,3 4,0 1,3 0,0 Tomas Vyoral 10,0 6,0 1,7 1,0 Martin Peterka 8,5 4,0 2,5 1,0 Hunter Mickelson 2,5 1,5 0,5 0,0



Beşiktaş Sompo Japan - Oyuncu İstatistikleri

Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast Kyle Weems 31,0 12,0 7,0 3,0 D.J. Strawberry 30,7 10,3 4,0 5,3 Jon Diebler 29,7 18,7 1,3 3,0 Kenan Sipahi 21,0 5,3 2,3 1,7 Erkan Veyseloğlu 19,3 2,3 2,3 2,0 Ryan Boatright 18,0 10,0 3,0 6,0 Auqusto Lima 17,7 6,7 6,3 0,3 Sertaç Şanlı 15,3 9,0 3,3 0,0 Can Maxim Mutaf 9,0 3,0 2,3 0,3 Samet Geyik 7,7 2,3 1,3 0,3 Muratcan Güler 6,0 0,0 0,5 0,0 Ömer Utku Al 3,5 1,5 0,5 0,5

CEZ Nymburk - Beşiktaş Sompo Japan