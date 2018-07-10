Gümüşlük Mahallesi’nde 6 Temmuz Cuma günü saat 12.00 civarında çöp atmaya giden 25 yaşındaki işitme engelli Esra Dağ, eve bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine telaşlanan ailesi, genç kadını her yerde aramaya başladı.

CEZAEVİ FİRARİSİ TARAFINDAN KAÇIRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

İHA'nın aktardığına göre, jandarmaya kayıp başvurusunda bulunan aile, kızın fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayıp görenlerin kendilerine ulaşmalarını istedi. Aile, Esra’nın sosyal medya üzerinden tanıştığı cezaevi firarisi F.K. tarafından kaçırıldığını ifade etmişti.

Jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucu Esra’nın F.K. tarafından Eskişehir’e götürüldüğü belirlendi. Bugün Esra Dağ ile F.K.’nın yaşadığı evi tespit eden polis ekipleri eve baskın yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan baskında F.K. gözaltına alınırken Esra Dağ, emniyete götürüldü. Eskişehir emniyeti daha sonra Esra’nın bulunduğu bilgisini ailesi ile paylaştı.