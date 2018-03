Oğlu eşinin ailesinin yanında, kendisi Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nde olan Aylin I., şiddet gören kadınlara “Susmayın, anlatın” tavsiyesinde bulundu.



Gazete Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre, 17 Nisan’da hâkim karşısına çıkacak olan Aylin’in kadın haber portalı Ekmek ve Gül aracılığıyla kadınlara gönderdiği mektup özetle şöyle:



“Yüreği ağzında yaşayan tüm kadınlara; Şu an cezaevindeyim. Ben ve benim durumumda olan nice kadın var burada. Herkes sesini duyuramıyor. Her gün kadın cinayetleri, şiddet, masum çocuklar gazetelere düşüyor, okuyorum, izliyorum. Hayatta olduğuma şükrediyorum. Ben de aynı durumda olabilirdim. Dört duvar içindeyim; ama burada dayak yemiyorum, aşağılanmıyorum, sürekli ölüm korkusuyla dolaşmıyorum. Tek derdim evladım. Kadınlara, ablalarıma, kardeşlerime; Hayatta ne yaşarsanız yaşayın ama hiçbir şeyden korkmayın. Korkular kaybettiriyor insana, siz kaybetmeyin...



‘SESİNİZİ DUYURUN’



Anlatın dinleyeniniz olsun olmasın, susmayın bir şekilde sesinizi duyurmaya çalışın. Defalarca ölümle burun buruna gelmiş biri olarak diyorum sizlere, korku ölüm getiriyor, korkmayın! Yaşamak çok güzel; bu güzel duyguyu sizden esirgeyen her kim olursa olsun uzak durun, inanmayın. Ben çok korktum, çok sustum, çok canım yandı hep kaybettim. Gençliğimin en güzel yılları hep gözyaşlarımla akıp geçti. Bunları size yazamıyor olabilirdim...”

