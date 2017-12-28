Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, cezaevlerinde anneleriyle kalan çocuklarla ilgili yeni bir çalışma başlattı.

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre, Mevcut uygulamada 0-6 yaş grubundaki çocuklar cezaevlerinde annelerinin yanında kalabiliyor. Bakanlık, çocukların cezaevi koşullarından olumsuz etkilenmemesi için bu yaş sınırını 0-3 yaşa indirmeyi planlıyor.

BAKANLIK UZMANLARDAN GÖRÜŞLERİ ALDI

Bakanlık, bu kapsamda üniversitelerden, pedagoglardan görüş istedi. Gelen yanıtlarda, çocukların cezaevi koşullarından olumsuz etkilenmemesi için yaş sınırının 3'e indirilmesi gerektiği belirtildi. Bunun üzerine bakanlık yasal düzenleme için çalışma başlattı, bir komisyon kuruldu.

KISA SÜRE İÇİNDE TASLAK HAZIRLANACAK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan uzmanların da yer aldığı komisyon, kısa süre içinde bir taslak hazırlayacak. Bakanlık yetkilileri, 0-3 yaş arasındaki çocukların anneleriyle cezaevinde kalabileceğini, ancak 3 yaşından sonra yetiştirme yurtlarına gönderilmesinin seçeneklerden biri olduğunu belirtti.

MECLİS GÜNDEMİNE DE TAŞINMIŞTI

Cezaevinde annesinin yanında kalan çocuklar Meclis gündemine de taşınmış, CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Adalet Bakanlığı'na soru önergesi vermişti.



Bu önergeye verilen yanıta göre, nisan ayında cezaevinde annesiyle kalan çocuk sayısı 560 iken, ağustosta bu rakam 668'e yükseldi. İlgezdi, Adalet Bakanlığı'nın yanıtı üzerinden bir de rapor hazırladı. Bu raporda, cezavinde kalan çocukların yaş dağılımına ilişkin veriler de yer aldı.

ANNESİNİN YANINDA KALAN ÇOCUKLAR

YAŞ ERKEK KIZ TOPLAM 0-12 AY 79 70 149 1 YAŞ 73 67 140 2 YAŞ 67 57 124 3 YAŞ 62 55 117 4 YAŞ 35 42 77 5 YAŞ 22 22 44 6 YAŞ 3 3 6 BİLİNMEYEN 3 8 11 TOPLAM 344 324 668

Buna göre; 0-12 ay aralığında cezaevinde bulunan çocuk sayısı 149. Arkasından 1 yaş grubu 140 çocuk geliyor, 6 yaş grubunda ise 6 çocuk bulunuyor.

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