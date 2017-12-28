Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, cezaevlerinde anneleriyle kalan çocuklarla ilgili yeni bir çalışma başlattı.
Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre, Mevcut uygulamada 0-6 yaş grubundaki çocuklar cezaevlerinde annelerinin yanında kalabiliyor. Bakanlık, çocukların cezaevi koşullarından olumsuz etkilenmemesi için bu yaş sınırını 0-3 yaşa indirmeyi planlıyor.
BAKANLIK UZMANLARDAN GÖRÜŞLERİ ALDI
Bakanlık, bu kapsamda üniversitelerden, pedagoglardan görüş istedi. Gelen yanıtlarda, çocukların cezaevi koşullarından olumsuz etkilenmemesi için yaş sınırının 3'e indirilmesi gerektiği belirtildi. Bunun üzerine bakanlık yasal düzenleme için çalışma başlattı, bir komisyon kuruldu.
KISA SÜRE İÇİNDE TASLAK HAZIRLANACAK
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan uzmanların da yer aldığı komisyon, kısa süre içinde bir taslak hazırlayacak. Bakanlık yetkilileri, 0-3 yaş arasındaki çocukların anneleriyle cezaevinde kalabileceğini, ancak 3 yaşından sonra yetiştirme yurtlarına gönderilmesinin seçeneklerden biri olduğunu belirtti.
MECLİS GÜNDEMİNE DE TAŞINMIŞTI
Cezaevinde annesinin yanında kalan çocuklar Meclis gündemine de taşınmış, CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Adalet Bakanlığı'na soru önergesi vermişti.
Bu önergeye verilen yanıta göre, nisan ayında cezaevinde annesiyle kalan çocuk sayısı 560 iken, ağustosta bu rakam 668'e yükseldi. İlgezdi, Adalet Bakanlığı'nın yanıtı üzerinden bir de rapor hazırladı. Bu raporda, cezavinde kalan çocukların yaş dağılımına ilişkin veriler de yer aldı.
ANNESİNİN YANINDA KALAN ÇOCUKLAR
|YAŞ
|ERKEK
|KIZ
|TOPLAM
|0-12 AY
|79
|70
|149
|1 YAŞ
|73
|67
|140
|2 YAŞ
|67
|57
|124
|3 YAŞ
|62
|55
|117
|4 YAŞ
|35
|42
|77
|5 YAŞ
|22
|22
|44
|6 YAŞ
|3
|3
|6
|BİLİNMEYEN
|3
|8
|11
|TOPLAM
|344
|324
|668
Buna göre; 0-12 ay aralığında cezaevinde bulunan çocuk sayısı 149. Arkasından 1 yaş grubu 140 çocuk geliyor, 6 yaş grubunda ise 6 çocuk bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.