Cezasını ödemeyen sınırdan çıkış yapamayacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, yabancı araçların aldığı trafik cezalarının gümrüklerde tahsil edilmesine yönelik yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre artık Türkiye'de trafik cezası kesilen yabancı plakalı araçlar sürücüsünün Türk ya da yabancı olmasına bakılmaksızın, ödeme yapmadan Türkiye'den çıkış yapamayacak.
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, yeni uygulamada Emniyet Genel Müdürlüğü kesilen trafik cezalarını Gelir İdaresi Başkanlığı'na, birbirine entegre edilecek bilgisayar sistemleri sayesinde de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın özellikle araç tescil bölümlerinde kullanılan 'Taşıt-1' ve 'Taşıt-2' isimli programlarına yüklenecek. Türkiye'den çıkış yapmak için sınır kapısına gelen araçlar gümrük araç tescil bölümünde işlemleri sırasında trafik cezası varsa, gümrükteki veznelere ödeme yapmadan yurt dışına çıkamayacak. Bilgisayar otomasyonun alt yapı çalışmaları sürerken, yeni uygulamanın kısa sürede tüm gümrük kapılarında hizmete alınması hedefleniyor.
CEZA ÖDENMEZSE İŞLEMİ YAPILMAYACAK
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliği göre, trafik cezası bulunan yabancı araçlar gümrüklerde ödeme yapmadığı takdirde çıkış işlemleri yapılmayacağı şöyle belirtildi:
"Uluslararası sözleşme hükümleri saklı olmak üzere, tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası ile Türkiye´ye giren ve tescil edilecek araçların trafik cezaları tahsil edilmeden tescil işlemi yapılmaz. Ülkeyi terk etmek üzere sınır kapılarına gelen yabancı plakalı araçlara ilişkin, sistemde tahsil edilmemiş trafik idari para cezası görünmesi halinde, trafik idari para cezası ödenmeden araçların ülkeyi terk etmesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmez."
1000 SÜRÜCÜDEN 300'Ü YABANCI
Yunanistan'ın yanı sıra Bulgaristan'da sınır komşusu olan Edirne'de bir süre önce Trafik Elektronik Denetleme Sistemi firma tarafından tek taraflı feshedildi. Uygulamada olduğu dönemlerde kule radar cihazlarında günde 1000 sürücüye ceza kesilirken, bunlardan 300 kadarını ise yabancı plakalı araçlar oluşturuyordu. Edirne Emniyet Müdürlüğü'nce kavşaklara kurulan kırmızı ışık denetim cihazları uygulamasına devam edilirken, trafik ekiplerince de araçlarla günde en az 8 saat olmak üzere radar uygulamasına devam ediyor. Avrupa açılan sınır kapları arasında çok tercih edilen Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'nda yabancı plakalı araçların trafik cezaları tahsilatı polis ve gümrük görevlilerinin işlem yaptığı peronlarda kurulu olan vezneden yapılacak.
'UYGULAMAYI DESTEKLİYORUM'
Bulgaristan'a çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Ahmet Yılmaz, yeni uygulamanın haksızlığı ortadan kaldıracağını söyledi. Özellikle yabancı plakalı araçların Edirne'de trafik kurallarına çok uymadıklarını ifade eden Yılmaz, "Yabancı plakalı araçlar, Edirne trafiğinde kurallara çok dikkat etmiyordu. Bu uygulama haksızlığı da ortadan kaldıracak. Türk sürücüler trafik cezası aldığında tahsil ediliyor ancak yabancılar için durum böyle değildi. Bizde yurt dışına çıktığımızda trafik kurallarına dikkat ediyoruz. Onlarda dikkat etmeli, şimdi uygulama sayesinde en azından trafik cezası alanlar bunu ödemeden ülkemizden çıkmayacak. Uygulamayı destekliyorum" dedi.
Hasan Bahri ise çifte vatandaş olduğunu ve sürekli alışveriş için Bulgaristan'dan Edirne'ye geldiğini belirterek şunları söyledi:
"Benim aracımda Bulgaristan plakalı, eğer trafik kurallarını ihlal edersem, bunun tahsil edilmesi normal. Bende uygulamayı destekliyorum. Neredeyse her gün Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe geliyoruz. Gümrüklerde cezanın ödenmesi gerekiyor."
İçişleri Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Maliye Bakanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ortaklaşa hazırladığı yeni uygulama, bilgisayar otomasyonlarının entegre edilmesinin ardından hizmete alınacak. Bununla birlikte trafik cezası kesilen araçlar, gümrüklerde ödeme yapmadan, giriş-çıkış yapamayacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye'de trafik cezası uygulanan yabancı plakalı araçların belirlenmesi için 81 İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Yetkililer, bu yönde istatistik verilerin elde edileceğini belirterek, "Diğer yandan da kesilmiş trafik cezaları da sınır kapılarında tahsil edilecek" dedi.
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