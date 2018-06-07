Cezayı az buldu AİHM’e başvuruyor

İzmir’in Buca ilçesinde, boşandığı öğretim görevlisi Serpil Erfındık'ı (38) bıçaklayarak öldüren Vedat A.’ya (37) verilen 28 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası Yargıtay, tarafından onandı. Karar kesinleşirken, Erfındık'ın acılı annesi Tülay Aksakal, iç hukuk yollarının tükenmesi nedeniyle davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götüreceğini söyledi.

HT Egeli'de yer alan habere göre, Kızı Serpil Erfındık’ın öldürülmesinin ardından Tülay Aksakal, o zaman 4 yaşında olan torunu E.B.A’nın velayetini almak için dava açmıştı. Ancak önce yerel mahkemede, ardından da Anayasa Mahkemesi’nde, kızının ölümünden sonra söylediği, “Ben torunumu istemiyorum, bana kızımı ve katil kocasını hatırlatıyor, yurda verilsin” sözleri nedeniyle bu mücadelesini kaybetmişti. Mahkeme E.B.A’nın velayetini babaannesine vermişti.

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