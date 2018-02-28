Cezayir'den Adana’ya dev yatırım imzası

Gazete Habertürk'ün haberine göre anlaşmalar arasında Rönesans Holding ve Bayergan ile Cezayir milli enerji şirketi SONATRACH arasında hidrokarbon yatırımı öne çıktı. Anlaşmaya Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak ile SONATRACH Genel Müdürü Kaddour imza koydu.

Erdoğan yatırım ile ilgili, “Cezayir’in milli enerji şirketi SONATRACH ile ülkemizin önde gelen firmalarından olan Rönesans ve Bayegan arasında Adana’da Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde 1 milyar dolarlık petrokimya yatırımı konusunda anlaşmaya varıldı. Yılda 450 bin ton polipropilen üretecek bu tesisin hammaddesi elbette Cezayir’den tedarik edilecek. Bu tesisin faaliyete geçmesiyle cari açık noktasında da ciddi sıkıntıyı aşmış olacağız. Dışa bağımlılığı da yüzde 25 azaltmış olacağız” dedi.

Türkiye-Cezayir İş Forumu’nda da Cezayir’in bölgesinde siyasi ve ekonomik bir istikrar adası olarak görüldüğünü ifade eden Erdoğan, “Afrika’daki en büyük ticaret ortağımız Cezayir” diye konuştu.