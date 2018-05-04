CFR Cluj - CS U Craiova maçı rakamları

Romanya 1.Lig Şampiyonluk Turu heyecanı devam ediyor. CFR Cluj, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü CS U Craiova takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:45. 41 puanlı CFR Cluj 2. sırada bulunuyor, CS U Craiova 35 puana sahip ve 3. sırada. CFR Cluj son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. CS U Craiova son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 393. İddaa'da CFR Cluj kazanır 1.35, berabere biter 3.60, CS U Craiova kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

CFR Cluj önceki hafta Dinamo Bucuresti mücadelesinde 0-2 kazandı.

CS U Craiova ise Juventus Bucureşti karşılaşmasında 3-1 kazandı.

CFR Cluj, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 3 gol yedi.

CS U Craiova ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. CS U Craiova, 0 gol atarken 3 gol yedi.