CFR Cluj - Viitorul Constanta maçı istatistikleri

Romanya 1.Lig Şampiyonluk Turu maçında CFR Cluj ile Viitorul Constanta, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:45. CFR Cluj 47 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Viitorul Constanta 35 puanda ve 3. sırada. CFR Cluj, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Viitorul Constanta, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 426 kodlu maçta; İddaa oynayanlar CFR Cluj kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, Viitorul Constanta sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler.

CFR Cluj son hafta oynanan Dinamo Bucuresti maçında 0-2 kazandı.

Viitorul Constanta, Voluntari karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

CFR Cluj, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.

Viitorul Constanta ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Viitorul Constanta, 8 gol atarken 5 gol yedi.