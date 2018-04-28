Chacarita Juniors - Atletico Temperley karşılaşma önü

Chacarita Juniors ve Atletico Temperley, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:00. Maç öncesi Chacarita Juniors 18 puanla 25. sırada, Atletico Temperley 17 puanla 26. sırada bulunuyor. Ev sahibi Chacarita Juniors, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Atletico Temperley son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 219 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chacarita Juniors kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.80, Atletico Temperley sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Chacarita Juniors önceki hafta Atletico Temperley mücadelesinde 2-0 kazandı.

Atletico Temperley ise Chacarita Juniors karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Chacarita Juniors, 12 gol attı ve 12 gol yedi.

Atletico Temperley, dış sahada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Temperley 5 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.